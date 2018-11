Comienza en Nueva York el juicio de el “Chapo” Guzmán

Acusado de liderar el mayor cártel de droga del planeta y de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años, el pequeño, pero temido jefe narco mexicano Joaquín el “Chapo” Guzmán será juzgado desde este lunes en Nueva York bajo medidas de máxima seguridad.

El juez Brian Cogan rechazó el pedido de la defensa de postergar el proceso a fin de tener más tiempo para examinar la cuantiosa evidencia.

La selección del jurado tendrá lugar esta semana, como estaba previsto, dijo el magistrado y el 13 de noviembre se escucharán las declaraciones iniciales. Sus nombres se mantendrán en el anonimato y serán escoltados por alguaciles cada día a la corte.

Guzmán se ha declarado inocente de acusaciones de que su cártel de drogas lavó millones de dólares y fue responsable de una larga serie de asesinatos y secuestros.

El juicio en el tribunal federal de Brooklyn podría durar unos cuatro meses, y se realizará bajo intensas medidas de seguridad. Se prevé que varios colaboradores del gobierno testificarán sobre una larga lista de asesinatos.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.