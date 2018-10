Cinismo, hipocresía y alcoholismo, factores por los que solicitan examen psiquiátrico al presidente de Guatemala

Foto portada cortesía.

Con información de Carlos González

Guatemala. En un comunicado compartido en Facebook, la Liga de Higiene Mental pide un examen psiquiátrico para el presidente Jimmy Morales. Advierten que Morales tiene rasgos psicopáticos que ponen en riesgo al país.

Advierten en base a los siguientes factores:

Estos 4 elementos los puede sufrir cualquier persona, pero la dificultad es que están de forma permanente en el presidente Jimmy Morales, explicó el director de la Liga, Marco Antonio Garavito.

“No estamos planteando una solicitud de intervención y declararlo no apto para gobernar, eso no es lo que está en el planteamiento, eso será el resultado de una evaluación que el mismo congreso decidirá si hacerla o no” explicó Garavito. Agregó que Jimmy Morales debe de evaluarse y reconocer el problema para poder buscar apoyo y asesoría, para que enmiende las actitudes que ha tomado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.