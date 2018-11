Cinco capturados en Quetzaltenango por extorsión

Por Oswaldo Cop |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público, luego de varios allanamientos este martes, capturan a cinco personas en Quetzaltenango sindicadas de extorsión y otros delitos.

Las fuerzas de seguridad desarrollan este martes 88 allanamientos en 11 departamentos de Guatemala, en busca de imitadores de pandilleros que cobran extorsiones.

La primera detención fue en la zona 1 de Quetzaltenango, donde arrestaron a Yhoselin Paola Ruiz por el delito de extorsión. La detención fue en la zona 1 de Quetzaltenango.

La segunda detención fue la de Rony Oswaldo González, de 28 años, en la 5a calle, zona 7 de Xela, colonia San Antonio. Es sindicado de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito y tenía una orden de aprehensión girada por un Juzgado de la capital.

Durante el operativo también fueron detenidas, en la zona 10 de Xela, Rosalina Vásquez Gómez de Miranda, de 55 años, y Gricelda Elena Miranda Vásquez, 30. Ambas eran requeridas, desde el 30 de octubre reciente, por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, sindicadas de extorsión.

La última captura fue la de Josefina Tzun Ajcá de López, de 56 años, en la aldea Llanos de Urbina, Cantel. Era requerida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, desde el 30 de octubre reciente, sindicada del delito de extorsión.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.