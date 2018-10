Cierre de la actividad futbolística de la semana en Guatemala

Foto portada (Jugadores del CSD Xelajú MC en el protocolo del partido ante Antigua GFC en el estadio Pensativo | Izquierda a derecha: Julián Priego, Juan Yax, Osiél Rivera, Edgar Macal y Brandon de León) / Noé Álvarez.

Sacatepéquez. Este fin de semana se disputó la jornada 15 de la fase regular del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Se registraron 5 goles, promedio de menos de un gol por juego, cuatro victorias locales, un empate y una victoria visitante.

– Resultados y anotadores –

Posiciones. Deportivo Guastatoya es líder, Deportivo Malacateco y Xelaju MC complementan el podio. Los “Rojos” del Municipal siguen fuera de zona de clasificación y Club Deportivo Petapa sigue siendo último lugar.

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 7 goles recibidos en 1 mil 170 minutos jugados.

2) Cono Irazun de Comunicaciones FC, con 8 goles recibidos en 1 mil 260 minutos.

3) Adrián De Lemos de Antigua, con 10 goles recibidos en 1mil 260 minutos.

| GOLEADORES |

1) Agustín Herrera de Antigua GFC, con 9 goles en 1 mil 026 minutos jugados.

2) Abraham Carreño, de Comunicaciones FC, con 8 goles en 1mil 155 minutos.

3) Carlos Kamiani Félix, de Xelajú MC, con 8 goles en 1 mil 230 minutos.

INGRESOS

Después de mucho tiempo sin hacerlo, CSD Cobán Imperial registró el mejor ingreso de aficionados en la jornada, mientras Sanarate FC la más baja. En total, 6 mil 437 aficionados observaron la jornada en vivo, promedio de 1 mil 072 personas por juego.

| REPORTE OFICIAL |

1) Cobán Imperial 0 – 1 Guastatoya

Afición: 1,616

Ingreso Q. 61,085

Gastos Q. 35,127

Saldo Q. 25,958

2) Municipal 1 – 0 Petapa

Afición: 1,478

Ingreso Q. 36,389

Gastos Q. 39,978

Saldo Q. – 3,589

3) Malacateco 1 – 0 Comunicaciones

Afición: 1,258

Ingreso Q. 54,990

Gastos Q. 27,079

Saldo Q. 27,911

4) Antigua, G.F.C. 0 – 0 Xelajú, M.C.

Afición: 966

Ingreso Q. 42,980

Gastos Q. 43,262

Saldo Q. – 282

5) Siquinalá 1 – 0 Iztapa

Afición: 621

Ingreso Q. 31,050

Gastos Q. 17,837

Saldo Q. 13,213

6) Sanarate 1 – 0 Chiantla

Afición: 498

Ingreso Q. 19,820

Gastos Q. 21,267

Saldo Q. – 1,447

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo, en los vaticinios de la jornada. Hemerson De Leon es el nuevo sublíder y envía al tercer lugar a Fernando Castellanos. Herberth D. Tax continúa de líder y Noe Alvarez Morales en el sótano.

El resultado sorpresa fue la victoria que consiguió Guastatoya en Cobán y los resultados mejor pronosticados fueron; las victorias de Municipal sobre Petapa y Sanarate FC sobre Club Deportivo Chiantla.

| PRÓXIMA JORNADA | *16*

– Viernes 26

Petapa -20:00- Cobán

