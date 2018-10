Cierre de jornada 2 en la Champions

Resultados de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Se registraron en total de 49 goles para un promedio de producción de 3 anotaciones por juego, 8 victorias locales, 3 empates y 5 triunfos visitantes.

POSICIONES

Así se disputará la jornada 3 de la fase de grupos. el martes 23 y miércoles 24 de octubre próximos. (Hora de Guatemala).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.