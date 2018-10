Ciclista es trasladado inconsciente a hospital luego de chocar contra motorista

Por Fredy de León |

Este sábado, en el kilómetro 146, ingreso a Panajachel, Sololá, se registró un accidente de tránsito cuando un motorista colisionó contra un ciclista.

Cuerpos de socorro informaron que trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá al ciclista, quien presentaba fracturas y heridas.

El bombero Luis Xoch informó que el ciclista, quien no fue identificado porque estaba inconsciente, tenía una fractura expuesta en la pierna izquierda y quemaduras, debido a que quedó atrapado en el escape y llanta de la motocicleta.

Xoch indicó que el motorista no fue trasladado a un centro asistencial, porque solo presentaba crisis nerviosa.

