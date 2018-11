China otorga 18 marcas registradas a familia Trump en 2 meses

El gobierno chino otorgó 18 marcas registradas a empresas vinculadas con el presidente estadounidense Donald Trump y su hija Ivanka en los últimos dos meses, de acuerdo con registros públicos chinos, lo que genera inquietudes acerca de conflictos de interés en la Casa Blanca.

En octubre, la Oficina de Marcas Registradas aprobó provisionalmente 16 marcas registradas a Ivanka Trump Marks LLC, lo que elevó a 34 el total de marcas a las que Beijing dio luz verde este año, de acuerdo con la base de datos online de la agencia. Éstas incluyen artículos de moda como gafas para sol, bolsos de mano, zapatos y joyas, así como servicios de belleza y máquinas para votar.

Hace tres meses, Ivanka Trump anunció que iba a disolver la marca que lleva su nombre para concentrarse en su trabajo para el gobierno.

China también otorgó la aprobación provisional de dos marcas registradas “Trump” a DTTM Operations LLC, con sede en la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York. Incluyen servicios para restaurantes, bares y hoteles además de ropa y calzado.

Las marcas recibirán la aprobación final si no se presentan objeciones durante un período de 90 días.

Todas las marcas registradas fueron solicitadas en 2016.

Tanto el presidente como su hija tienen importantes propiedades intelectuales en China. Los detractores temen que el país, cuyas cortes y burocracia están estructuradas para reflejar la voluntad del Partido Comunista gobernante, podría explotar esos derechos valiosos para obtener influencia política.

Con información de La Voz de América

