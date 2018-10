Centro Histórico tendrá que presentar informe de urgencia sobre acciones para restaurar Casa de la Cultura de Occidente

Por Carlos González |

Una parte de los concejales presentaron una solicitud a miembros del Concejo Municipal para que se tomen acciones urgentes para la atención al patrimonio arquitectónico de Xela. La petición es luego de reportarse los dañoñs en la Casa de la Cultura de Occidente, en el frontispicio y gradas.

El alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, Luis Grijalva, explicó que se cursará una petición al Centro Histórico, de forma urgente, para que se realice la evaluación correspondiente.

Hace unos días, personas aún sin individualizar, dañaron las gradas de la Casa de la Cultura, que están del lado de la 12 avenida, zona 1.

El concejal, Roberto Soto, explicó ante el Concejo sobre los daños que presenta la Casa de la Cultura de Occidente y se hicieron las siguientes peticiones:

1.- Que se desarrolle un inventario de los daños que presenta actualmente el patrimonio arquitectónico de la ciudad y se prioricen e inicien acciones de restauración.

2.- Iniciar de inmediato a la protección de los elementos arquitectónicos que presenten riesgo o estén a punto del colapso, especialmente, el área dañada en el frontispicio de la Casa de la Cultura.

3.- Que se presente un informe de avance en el proyecto de escuela taller.

4.- Que se devuelvan los fondos para el mantenimiento del patrimonio arquitectónico de la ciudad (incluir proyectos de mantenimiento y restauración en el POA 2019).

