Centro asistencial privado de Quetzaltenango no entrega información de pruebas realizadas de COVID-19

Con información de Shirlie Rodríguez. / Foro portada (Cortesía Ministerio de Salud) con fines ilustrativos.

Quetzaltenango. En la sede de Quetzaltenango de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se está dando seguimiento a una denuncia presentada por el director del Área de Salud, Dr. Juan Nájera, quien indicó que un centro hospitalario privado no está trasladando la información de las pruebas que hacen de Coronavirus COVID-19.

Flor Gómez, delega de PDH, mencionó que Juan Nájera mencionó que esta falta de información puede generar que exista un subregistro y que esta información no puede ser trasladada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la delegación no especificó desde qué fecha no se trasladan los datos.

El MSPAS ha dado la autorización a hospitales y laboratorios para que se realicen pruebas de COVID-19, pero la información de casos positivos o negativos, debe ser trasladada a las autoridades correspondientes. Gómez hace el llamado a los propietarios de estos centros para que notifiquen, para que las estadísticas sean reales y con esto se puedan tomar las medidas necesarias que buscan parar los contagios del nuevo coronavirus.

Estos son los centros privados que el MSPAS ha autorizado para hacer pruebas de COVID-19.