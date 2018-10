Caso de “Rigorrico” será conocido en Juzgado de Mayor Riesgo

Por Shirlie Rodríguez |

En enero de este año las fuerzas de seguridad capturaron a Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias “Rigorrico” y a un grupo de presuntos sicarios y secuestradores.

En la actualidad, el proceso judicial se encuentra en etapa intermedia y el Juzgado de Primera Instancia de Quetzaltenango los envió a juicio, pero el Ministerio Público (MP) ha solicitado que las últimas audiencias sean conocidas por un Juzgado de Mayor Riesgo.

Jorge López Oliva, uno de los abogados defensores, explicó que el MP solicitó este cambio para que durante el caso se tengan las condiciones necesarias y también se pueda dar la seguridad a los testigos.

Según el abogado, aún se espera que se defina una fecha para la audiencia de ofrecimiento de prueba, previo a que empiece el juicio, pero que ya fue aceptada la solicitud y ahora se conocerá el caso en un Juzgado de Mayor Riesgo.

Según la investigación del MP, la red criminal que dirigía “Rigorrico” habría coordinado el secuestro y asesinato de Víctor Danilo Aragón Solórzano, el 4 de febrero del 2017, en la zona 6 de Quetzaltenango.

