Capturan en Xela a tres mujeres presuntas integrantes de banda de imitadores de extorsionistas

Por Erick Colop |

Este miércoles, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) capturan a tres mujeres durante una serie de allanamientos, en la zona 7 de Quetzaltenango.

El objetivo de las autoridades era capturar a integrantes de una banda de imitadores que cobraban extorsiones.

En la vía pública fue detenida Merlin Nohemy López González, de 27 años; afuera de una escuela de Xecaracoj, fue detenida la maestra Mariana Villagrán Rosales, 33; y en un inmueble de la 4a calle, zona 7, fue detenida Heydi Patricia López Celada, 37.

