Capturan al exministro de Gobernación Carlos Vielman y exsubdirector de la PNC

Por Redacción Sucesos |

Este lunes, mediante un operativo, la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) arrestaron al exministro de Gobernación, Carlos Vielman, y a Stu Velasco, exsubdirector de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el momento las autoridades no han informado por qué fueron detenidos Vielman y Velasco, y cuántos operativos desarrollaron.

Vielman indicó al ingresar a la Torre de Tribunales que desconocía el motivo de su detención y que que no ha estado participando en política.

El exfuncionario vive en el país, luego que fue absuelto en España por un caso de ejecución extrajudicial de reos en las cárceles de Pavón y el Infiernito cuando era ministro de Gobernación en el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008).

En su defensa, Vielman indicó que fue absuelto del proceso en las cárceles y que había un proceso en contra de Cicig, porque hubo “hubo irregularidades” en la acusación.

Cicig y el MP informaron que también arrestado Velasco, quien fue subdirector de Investigación Criminal de la PNC durante la gestión de Vielman.

