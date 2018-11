Capturan a mujer que entregaba teléfonos a pilotos

Por Oswaldo Cop |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una mujer que entregaba teléefonos a pilotos del transporte extraurbano. La detención fue en el redondel de la zona 6 de Xela, cerca del Centro Regional de Justicia.

La detenida fue identificada como Tania María Menjívar, de 27 años. Investigadores de la PNC explican que la detenida había entregado cuatro teléfonos a conductores de diferentes rutas y solo le incautaron uno.

Menjívar fue traslada por elementos de la PNC al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango donde deberá aclarar su situación legal.

Las autoridades de seguridad informan que en el cierre del año aumentan las extorsiones a transportistas, las cuales son hechas por criminales.

