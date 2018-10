Capturan a “El Pirata” en Cantel

Por Erick Colop |

Este miércoles, las fuerzas de seguridad capturan a Santiago Florencio García García, de 22 años, alias “El Pirata”, en Pasac I, Cantel, Quetzaltenango.

De acuerdo a información de la Policía Nacional Civil (PNC), García llevaba el bomper de un carro y es señalado por vecinos de ser el responsable del robo de baterías en el sector.

La Policía informó que tenía pendiente una orden de captura por maltrato a personas menores de edad.

