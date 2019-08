Capriles a candidato presidencial de Argentina: «No nos insulte»

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles criticó recientes declaraciones del candidato presidencial de Argentina, Alberto Fernández, quien ha afirmado que en Venezuela no hay una «dictadura» porque hubo elecciones.

En un programa radial transmitido el martes por las redes sociales, Capriles, -quien está inhabilitado para ejercer funciones públicas-, expresó que lo que necesita Venezuela no son cumbres ni reuniones: «Los venezolanos están huyendo del hambre (…) pidan la libertad para Venezuela, dejen las cumbres y las reuniones, que al final las cumbres son declaraciones, otro papel más que se lee y no pasa nada».

El programa radial fue promovido en las redes con la etiqueta #NoNosPidanVisaPidanLibertad, en aparente referencia a la decisión de Ecuador de exigir una visa humanitaria a los venezolanos desde esta semana.

Al candidato presidencial de Argentina dijo sobre la legitimidad del presidente en disputa Nicolás Maduro: «Usted no puede decir que Maduro proviene de una elección democrática.

«Señor, ¿usted sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte», expresó Capriles. «El señor Fernández, candidato en Argentina, no se enteró ni del informe de (la Alta Comisionado de la ONU, Michelle) Bachelet. No lo vio, no lo leyó», afirmó, aludiendo al informe de julio sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

«¡Por favor! Repito, ojalá el pueblo argentino decida bien y elija bien, por el futuro de América», afirmó.

La respuesta de Capriles llegó luego de que Fernández asegurara que era «muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido», en referencia a las elecciones de mayo de 2018, catalogadas de ilegítimas y fraudulentas por más de 50 países del mundo, incluyendo al gobierno de EE.UU.

Fernández dijo, no obstante, que «un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario».

Capriles también se refirió en su programa a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, de quien dijo no tener un buen recuerdo: «Es cómplice de que Venezuela haya llegado a esta situación (…) Es igual a Maduro».

Críticas al papa Francisco

Capriles criticó también al papa Francisco, afirmando que su silencio sobre lo que ocurre en Venezuela «duele».

«¿El papa Francisco dónde está?», interrogó. «Su silencio nos duele. Callado, no dice nada».

En relación al descenso del salario de los venezolanos, con una caída sin precedentes a unos dos dólares, Capriles ironizó: ¿Algún trabajador en el Vaticano gana dos dólares al mes? Por favor, el silencio duele».

Con información de La Voz de América

