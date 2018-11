Cantante muere atropellada luego de participar en servicio religioso

Vía Fredy de León.

Sololá. Claudia Isabel Chan de 20 años de edad, falleció tras ser atropellada, luego de participar como cantante en un servicio religioso. Esto, en la colonia Quixayá, municipio de San Lucas Tolimán.

También fueron atropellados; Francisca Jocholá García de 52 años, Andrea Patricia Chan de 16 y Lucas Chan Chocho de aproximadamente 55 años, familiares de la fallecida. Todos trasladados al hospital por Bomberos Voluntarios.

Toda la familia es originaria de la finca Santa Isabel, municipio de Patulul, Suchitepéquez. Fueron atropellados por un microbús, el piloto de este último se dio a la fuga del lugar.

