Cancillería deniega y revoca visas de investigadores de Cicig que destaparon el caso “Corrupción en la Muni de Xela”

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó a la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig) que denegó las visas de cortesía a 14 funcionarios del ente antimafias de la ONU.

El Minex también informó a la Cicig que revocó las visas de cortesía a tres investigadores, a quienes ya las habían entregado.

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, indicó que esta acción es lamentable y estudiarán qué acciones seguirán. Añadió que la institución continúa laborando, debido a que existe un acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas.

Por su parte, la Cancillería no fundamentó el motivo de la acción en contra de Cicig y se limitó´a decir que “notificará a la autoridad competente”.

Los investigadores, a quienes se les denegó la visa, trabajaron en los siguientes casos:

1.- Financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales.

2.- Investigadores que investigan al diputado Felipe Alejos, que trabajaron en el caso de la magistrada Blanca Stalling, caso La Línea (donde están vinculados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti) y Cooptación del Estado.

3.- El caso del Botín del Registro de la Propiedad, donde están ligados el hermano y el hijo del presidente Morales.

4.- El caso IGS-Pisa y “Traficantes de Influencias”.

5.- El caso de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, durante la gestión del exalcalde Jorge Barrientos. Este último está preso, junto a varios exintegrantes del Concejo y constructores.

