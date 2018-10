Camión que transportaba juegos mecánicos se accidenta en Colomba

Por Redacción Sucesos |

Este jueves, en el kilómetro 225 ruta que conduce de Quetzaltenango a Colomba, un camión que transportaba juegos mecánicos volcó.

Bomberos Voluntarios de Colomba informaron que trasladaron a cinco personas al Hospital Nacional de Coatepeque.

Los heridos son Melvin Antonio Velásquez, de 18 años; Carlos Velásquez Ramos, 19; Marvin Velásquez; María Ramírez y su hija, Julisa Paz Ramírez, 16.

Los socorristas informaron que, de acuerdo a la versión de los heridos, se dirigían de Xela hacia Coatepeque a la feria del barrio La Independencia, donde hay actividades por el Día de Todos los Santos.

