Cámaras permiten captura de presunto responsable de robar vehículo en la zona 3 de Xela

Este jueves, luego de una serie de allanamientos, elementos del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a un hombre en la 24 avenida y 8a calle, zona 1 de Xela.

El detenido fue identificado como William Giovanni Reyes, de 34 años, alias “El Sexy”, señalado de robar un vehículo en la zona 3 altense.

La identificación fue mediante las grabaciones de una cámara de seguridad. De acuerdo a las autoridades, Reyes es acusado del delito de robo agravado.

En la vivienda donde fue detenido Reyes, las autoridades localizaron evidencias relacionadas al vehículo robado.

