Cadáver sigue sin ser identificado

Por Oswaldo Cop |

El miércoles reciente fue localizado el cadáver de un hombre, de unos 75 años, en la 8a calle, zona 1 de Quetzaltenango.

El informe del Ministerio Público (MP) detalla que el hombre murió por una meningitis y que no ha sido identificado porque carecía de documentos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que hasta este viernes nadie se ha acercado para reclamar el cuerpo.

Autoridades del Inacif indicaron que esperarán un tiempo prudencial para que alguien reclame el cadáver y sino será inhumado como XX en el Cementerio General, zona 1 de Xela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.