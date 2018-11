Cadáver de joven, hallado en San Mateo, tenía heridas causadas con arma de fuego

Por Oswaldo Cop |

Este domingo, vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la localización, en un riachuelo, en el barrio La Reforma, San Mateo, Quetzaltenango, del cadáver de una persona.

Los elementos de la PNC alertaron a investigadores del Ministerio Público (MP), quienes informaron al final de la diligencia, que el cuerpo fue identificado como Darivel Abran Monterroso Mendoza, de 18 años.

De acuerdo a la información de las autoridades, el cadáver presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y cráneo, y se presume que fue ejecutado en otro lugar y abandonado en San Mateo.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en la zona 6 de Quetzaltenango.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.