Buses de Vista Bella retornan a labores

Por Carlos González |

Transportistas de la empresa Vista Bella retornaron este martes a las labores, luego que el lunes reciente paralizaron el servicio.

Los transportistas fueron víctimas de tres ataques armados en cuatro días, derivados de amenazas de extorsión. Luego de llegar a un acuerdo con los grupos criminales, se retornó al servicio.

“Nos afecta mucho la paralización de buses, tenemos que madrugar y pedir jalón para llegar a nuestros destinos”, explicó una de las usuarias.

En fecha reciente, el presidente de la Comisión Municipal de Tránsito, Diego Morales, reveló que son cuatro empresas del servicio urbano las que son extorsionadas y que ya iniciaron acciones para coordinar la seguridad con la Policía Nacional Civil (PNC).

