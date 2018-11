Buscan a cuatro personas tras naufragio en Sololá

Por Luis Hernández |

Este miércoles, una embarcación se hundió en el lago de Atitlán, Sololá, entre los municipios de Santiago y Panajachel, dejando tres personas muertas, diez rescatadas con vida y cuatro desaparecidas.

Bomberos Voluntarios informaron que el naufragio fue debido a los intensos vientos que se registran en la región por el paso de un frente frío.

En la lancha viajaban 17 personas y la tragedia se registró a unos cinco kilómetros de la playa de Panajachel.

Socorristas indicaron que una de las sobrevivientes es Lilian Pérez, originaria de Quetzaltenango, y que rescataron tres cadáveres. Añadieron que hombres rana continúan la búsqueda de cuatro personas, pero las condiciones climáticas complican las labores.

Bomberos recomiendan a lancheros a tomar las precauciones al ingresar al lago, debido a que durante esta temporada los fuertes vientos provocan remolinos (Xocomil) y estos voltean con faacilidad las embarcaciones.

Con información de Prensa Libre, Bomberos Voluntarios y Soy502

