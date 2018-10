Burocracia frena reparación de IFEBO

Por Oswaldo Cop |

La burocracia es una de las principales razones que enfrentan las autoridades del Instituto Femenino de Educación Básica de Occidente (IFEBO) para iniciar con los trabajos de restauración del edificio.

Desde el 24 de febrero de 2014, las autoridades del centro educativo ingresaron un expediente con los planos de la situación del edificio y cuál era la posible intervención, y la respuesta que recibieron, el 17 de julio de 2017, fue que el expediente no aparecía en la Oficina del Centro Histórico (OCH).

Las autoridades del centro educativo entregaron copias digitalizadas para que se retome el proceso para la restauración.

El inmueble ha sido perjudicado por los últimos sismos. En la actualidad cuatro aulas presentan daños, situación que ha obligado a reducir la cantidad de estudiantes. En el 2016 atendían a 500 y ahora atienden a 358.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.