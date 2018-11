Bomberos recomiendan conducir con precaución

Por Oswaldo Cop |

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía recomiendan a pilotos conducir con precaución en la autopista Los Altos.

Los socorristas informaron que, luego de iniciar las mejoras en la ruta, los conductores exceden los límites de velocidad y han provocado un aumento de accidentes.

Socorristas mencionaron que temen que la estadística aumente cuando la reparación de la carretera finalice.

