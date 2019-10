Bomberos realizan recomendaciones para este fin de semana

Con información de Ruben Jocol.

Bomberos Voluntarios realizan recomendaciones ante la visita masiva de guatemaltecos a cementerios, centros turísticos y circulación en carreteras, en el marco del descanso y actividades por el Día de Todos los Santos.

No pierdas toda una vida por una noche de alcohol!

Si vas a tomar, no manejes.

Si vas a manejar, NO TOMESSS!!!!!!!!

🚒PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PREVENCION🚒

🚨⚠️🚧⚠️🚨🚧⚠️🚨🚧🚨⚠️🚧🚨⚠️🚧

Oficina de SEGURIDAD Y PREVENCIÓN@BVoluntariosGT #QuintaCompañia Quetzaltenango. pic.twitter.com/5WyNhOXuSu

— CVB XELA (@CVBxela) October 31, 2019