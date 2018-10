Bomberos mejoran técnicas para sofocar incendios

Por Erick Colop |

Más de 100 Bomberos Voluntarios de cinco compañías participaron en una práctica regional para sofocar incendios en Quetzaltenango.

La práctica, que se desarrolló en campos de la zona 9 de Xela, tenía como objetivo conocer y mejorar las técnicas para controlar y combatir incendios de grandes proporciones.

“Tenemos apoyo de instructores de la décima compañía de la capital, además del uso de cuatro vehículos contra incendios y dos camiones de abastecimiento”, dijo Adoni Cifuentes, vocero de Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía.

En Xela, en los últimos años, se han registrado incendios de grandes proporciones, en específico, en el Centro Histórico, por ello, socorristas indican que es necesario estar preparados.

