Bomberos buscan solución a largas esperas y rechazos de pacientes que trasladan a hospitales de Quetzaltenango

Con información de Ruben Jocol.

Quetzaltenango. El director de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios, Raúl Izás, refiere que han tenido problemas con algunos pacientes que no han sido admitidos en las emergencias del Hospital Regional de Occidente (HRO) y del Hospital Regional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pues les han dicho que han tenido problemas operativos por la cantidad de pacientes con Coronavirus COVID-19 que llegan a esos centros asistenciales.

«Al trasladar a pacientes en nuestras unidades y dejarlos específicamente en el Regional, no hay un reglamento claro o normativas claras las cuales nos indiquen a nosotros como cuerpos de socorro, que personas podemos ingresar y que personas no podemos ingresar, hemos tenido que esperar hasta 1 hora con el paciente en la Ambulancia. Eso nos afecta ya que tenemos que cubrir otras emergencias y de hecho no hay criterios claros, ojalá hubieran órdenes específicas trasladadas a los cuerpos de socorro como Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Cruz Roja, a quienes también afecta la situación de espera.» Indico Izas, quien también es director regional de bomberos.

En una experiencia de una semana atras, tras no haber sido recibido un paciente en el HRO, fue trasladado al Hospital de Totonicapán en donde fue atendido, también hubo un problema con el IGSS en dónde la doctora ya molesta tubo que recibir al paciente, refiere Izas. «Es una incertidumbre por lo cual se pide a las autoridades de los centros asistenciales poder fijar un protocolo para que los cuerpos de socorro estén por enterados de las medidas a tomar y determinar que tipo de pacientes si serán atendidos y cuales no», añadió Izas.



De esta manera se espera poder tener alguna reunión entre directores de los hospitales y mandos de las instituciones de socorro para fijar este protocolo.