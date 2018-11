Bolton anuncia nuevas sanciones contra gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con nuevas sanciones “contra redes que operan sectores económicos corruptos de Venezuela, para negarles acceso a la riqueza robada”, anunció en Miami el asesor de seguridad nacional, John Bolton.

Las nuevas sanciones prohibirán a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con personas y redes que participan en transacciones corruptas y engañosas en el sector 5 del oro venezolano.

Venezuela exportó más de 23 toneladas de oro por un valor de 900 millones de dólares a Turquía en los primeros nueve meses de este año, en comparación con cero en el mismo período del año pasado, según datos oficiales turcos – una ilustración de cómo el país sudamericano está cambiando su patrón de comercio tras una ola de sanciones de Estados Unidos que comenzó el año pasado.

El gobierno de Trump ha acusado al régimen venezolano de utilizar las ganancias obtenidas con esas ventas que llama corruptas “para financiar actividades ilícitas, llenar sus cofres y apoyar a grupos criminales”.

“No toleraremos el socavamiento de las instituciones democráticas por parte de Maduro y la despiadada violencia contra civiles inocentes”, señaló el asesor Bolton, hablando en la Torre de la Libertad, un edificio donde los refugiados cubanos fueron recibidos en la década de 1960, después de abandonar la isla controlada por los comunistas.

El asesor reiteró las exigencias de largo tiempo del gobierno de Trump para el régimen venezolano, como son: la liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos; aceptación de la asistencia humanitaria internacional; elecciones libres, justas y creíbles; y pasos legítimos para restaurar las instituciones democráticas y el estado de derecho en Venezuela.

Pese a las declaraciones en el discurso, consultado sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, Bolton dijo: “Eso no va a ocurrir”.

Casi 2 millones de venezolanos han huido de su país desde 2015, desesperados por la escasez de alimentos y medicamentos, la hiperinflación, y el crimen violento. Miles residen en el sur de Florida.

Maduro, quien niega limitar las libertades políticas, ha dicho que es víctima de una “guerra económica” liderada por el respaldo de los adversarios de Estados Unidos.

El discurso John Bolton se enfocó en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que llamó “la troika de la tiranía en el hemisferio”.

“Estoy aquí para transmitir un mensaje claro del presidente de Estados Unidos sobre nuestra política hacia estos tres regímenes. Bajo esta administración, ya no apaciguaremos a los dictadores y déspotas cerca de nuestras costas”, dijo Bolton.

Destacó que la administración está” trabajando arduamente” para fortalecer lazos y profundizar vínculos con varios gobiernos responsables en toda la región, con los que estamos “encantados de asociarnos” como México, Colombia, Brasil y Argentina.

Señaló también que las elecciones recientes de Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil “son signos positivos” para el futuro de la región y demuestran un compromiso regional creciente con el libre mercado y la gobernanza transparente, responsable y abierta.

Refiriéndose a Cuba, Bolton dijo que el nuevo régimen de Miguel Díaz Canel es “una dictadura brutal bajo la fachada de una nueva figura sigue socavando las instituciones democráticas y encarcelando y torturando a los opositores”, y reafirmó el apoyo del gobierno estadounidense al pueblo cubano y sus aspiraciones de un cambio democrático real.

Al mismo tiempo anunció que este jueves, el Departamento de Estado ha agregado más de dos docenas de entidades adicionales que son propiedad o están controladas por los servicios militares y de inteligencia cubanos a la lista restringida de entidades con las que están prohibidas las transacciones financieras de personas de Estados Unidos.

“Solo haremos tratos con un gobierno cubano que esté dispuesto a realizara reformas necesarias y tangibles”, dijo, “un gobierno que respete los intereses del pueblo cubano”.

Sobre Nicaragua, el asesor de seguridad volvió a rechazar la violencia y la represión del régimen de Ortega contra sus ciudadanos y miembros de la oposición, insistiendo en las demandas de Estados Unidos, de que en la nación centroamericana deben celebrarse elecciones libres, justas y anticipadas y se debe restaurar la democracia al pueblo nicaragüense.

“Hasta entonces, el régimen nicaragüense, como Venezuela y Cuba, sentirá todo el peso del régimen robusto de sanciones de Estados Unidos”, afirmó.

Bolton habló a pocos días de las elecciones intermedias en Estados Unidos (6 noviembre) que incluyen cerradas contiendas para un escaño en el Senado y la gobernación en Florida.

Como se anticipaba, sus comentarios fueron bien recibidos por los cubano-estadounidenses, venezolanos y nicaraguenses que han huido a Florida, y otros hispanos en el estado que favorecen mayor presión de Estados Unidos sobre el gobierno comunista de Cuba y otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica.

Florida ha sido tradicionalmente un estado pendular o púrpura donde no hay un candidato claro en las encuestas, y de allí el interés de la administración Trump para apoyar a los candidatos republicanos. El expresidente Barack Obama tiene previsto unir a los demócratas, también en Miami, el viernes antes de las elecciones.

Con información de La Voz de América

