Bolsonaro trasladará la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén

El presidente electo Jair Bolsonaro reiteró su plan de trasladar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, decisión previamente tomada por Estados Unidos y Guatemala.

En un mensaje en su cuenta en Twitter, Bolsonaro dijo que es un tema pensado desde su campaña para alcanzar la presidencia.

“Como afirmé durante la campaña, pretendemos trasladar la Embajada de Brasil desde Tel Aviv a Jerusalén. Israel es un Estado soberano y nosotros lo respetamos”, escribió en Twitter el jueves.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repondió a Bolsonaro también en Twitter dando la bienvenida a su comentario.

“Felicito a mi amigo el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, por su intención de trasladar la Embajada de Brasil a Jerusalén, ¡un paso histórico, correcto y emocionante!”, escribió Netanyahu.

Reportes de prensa indican que Netanyahu felicitó esta semana a Bolsonaro por su triunfo electoral y lo invitó a visitar Israel.

Además de Estados Unidos y Guatemala, Paraguay también hizo el traslado, pero poco tiempo después regresó a Tel Aviv tras la elección de su nuevo presidente, Mario Abdo Benítez.

Los palestinos reclaman Jerusalén, -que fue capturado por Israel en la guerra de 1967-, como la capital de un futuro estado. Pero Israel considera toda la ciudad como su capital, incluyendo el sector oriental donde están los sitios religiosos más importantes.

La mayoría de los países mantienen embajadas en Tel Aviv alegando que el estatus final de Jerusalén debe decidirse en negociaciones.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.