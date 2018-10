Boleto en Carolina del Sur gana $1.600 millones en lotería Mega Millions

Un boleto vendido en Carolina del Sur fue el ganador del sorteo de Mega Millions, la popular lotería que llegó a la cifra récord de casi 1.600 millones de dólares y puso a soñar a millones de personas en EE.UU.

El comprador del boleto superó las probabilidades de 1 en 303 millones para ganar el sorteo.

La combinación ganadora fue 5, 28, 62, 65, 70 y Mega Ball 5, informó el sitio oficial de Mega Millions.

El ganador podrá optar por un pago en efectivo inmediato de 904 millones de dólares o el premio total pagado en mensualidades por 29 años.

La asombrosa cantidad de dinero se estableció después de que nadie ganó el premio de 1.000 millones de dólares el pasado viernes. El récord anterior fue un premio mayor de 1.586 millones para un sorteo de Powerball en 2016.

Los detalles sobre el lugar donde fue vendido el boleto no fueron revelados inmediatamente.

Mega Millions se juega en 44 estados, además de en Washington, D.C., y en las Islas Vírgenes de EE.UU.

Es probable que pasen días o incluso semanas antes de que el ganador reclame el premio. Expertos en loterías aconsejan a los ganadores tomar tiempo para trazar estrategias de inversión.

Según las reglas, los ganadores tienen entre 180 días y un año para reclamar el dinero.

Los estados reciben un porcentaje de las ventas de boletos de lotería y luego usan el dinero para apoyar a las escuelas públicas o satisfacer otras necesidades.

Este miércoles, también están en juego 602 millones de dólares de otra lotería en EE.UU., el Powerball. Se trata del quinto premio más grande en la historia del país, después de que nadie obtuvo los seis números en el sorteo del sábado pasado.

El pago en efectivo de la suma global del Powerball se estima en 354.3 millones de dólares.

Con información de La Voz de América

