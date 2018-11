Ballet Nacional presentará El Cascanueces en Quetzaltenango

Por Carlos González |

Como parte de las actividades que se desarrollarán, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, por la temporada navideña se programó para este próximo 23 de noviembre la presentación del Ballet Nacional de Guatemala con la obra “El Cascanueces”.

La presentación será desde las 19 horas y tendrá un costo de Q50, explicó Vanessa Rivera, directora del Teatro Municipal.

Las autoridades buscan incentivar el desarrollo de este tipo de actividades en el Teatro Municipal, y en esta ocasión, conocer uno de los cuentos clásicos de Navidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.