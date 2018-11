Baja temperatura habría causado muerte en Sololá

Por Fredy de León |

El cadáver de Manuel Ixcayá, de 45 años, fue localizado a la orilla del río Caparrosa, en el barrio San Bartolo, Sololá.

“El cuerpo estaba semidesnudo, con laceraciones y al parecer murió durante la noche. Las bajas temperaturas pudieron ser un factor”, afirmó Luis Chopen, oficial de la 34 Compañía de Boomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar.

De acuerdo a la información de los socorristas, Ixcayá se dedicaba al comercio en la cabecera departamental y el Ministerio Público (MP) investiga el caso. De ser confirmada la muerte por bajas temperaturas, sería la primera este año en el departamento.

