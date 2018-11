Atacan con arma blanca a mujer que compraba tomates en Nahualá

Con información de Fredy de León.

Sololá. | Manuela Mariana Cotiy Cotiy de 40 años de edad, resulta herida tras sufrir ataque con arma blanca mientras compraba tomates en el mercado del municipio de Nahualá.

La persona agresora sólo fue identificada como Susana. La víctima sufrió 7 heridas profundas.

Socorristas de Bomberos Municipales Departamentales atendieron a Cotiy, la trasladaron al Centro de Salud local, pero por la gravedad de las heridas fue necesario el traslado a un hospital privado.

Comerciantes manifestaron que intervinieron y le quitaron el arma a la agresora.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.