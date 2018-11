Atacan a joven en San Miguel Sigüilá

Por Oswaldo Cop |

Diego Lucas Vásquez, de 26 años, fue atendido por Bomberos Municipales Departamentales luego de ser agredido por desconocidos en el sector Los Velásquez, San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango.

Los socorristas informaron que Vásquez fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Los bomberos indicaron que el joven presentaba heridas cortocontundentes en el cráneo y una fractura en la pierna derecha. Médicos del HRO informaron que Vásquez se encuentra estable.

Diego Lucas comentó a las autoridades que desconoce el origen del ataque y por ello denunciará ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.