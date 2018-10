Asies presentará estudio en Xela sobre formato para elegir diputados

Por Shirlie Rodríguez |

Este jueves, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentará en Quetzaltenango el resultado del estudio que realizaron sobre las variables que se pueden dar en el cambio de formato de listas de elección de diputados, además se realizará una simulación de elecciones con tres tipos de formatos.

Celia Luna, investigadora de Asies, explica que en el primer formato la lista es cerrada y bloqueada, que es la que se usa en la actualidad para elegir a los diputados distritales, también se utilizará la lista cerrada y desbloqueada, que es el tipo de lista propuesta en las últimas reformas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el tercer formato es de listas abiertas, el cual se utiliza en El Salvador.

Este estudio se ha presentado en otros departamentos, pues ya se hizo el ejercicio en Sacatepéquez, y después de hacer la simulación, se presentan los resultados de cómo quedaría la elección de diputados con las diferentes formas de listados.

Luna menciona que puede participar cualquier sector de la población para conocer el proceso y el empadronamiento iniciará, a las 17 horas, y una hora después inician la simulación de elecciones.

La actividad se desarrollará en la Pensión Bonifaz, zona 1 de Xela. Integrantes de Asies invitan a la población a participar en la actividad gratuita y así conocer más del estudio.

