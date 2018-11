Así el avance de este martes, en el caso #CorrupciónMuniXela

Con información de Shirlie Rodríguez.

Quetzaltenango. Aún no se concreta el inicio de la primera declaración en el caso de corrupción que involucra a la administración municipal pasada. La defensa y el Ministerio Público (MP) continúan con alegatos por la entrega de los documentos de la imputación de hechos a los sindicados.

La defensa de los 19 sindicados solicitaron medidas sustitutivas, la jueza Abelina Cruz ha indicado que no es la etapa del proceso para pedirlas y resolvió sin lugar.

Inicia la imputación de hechos a Werner Gudiel Domínguez, acusado por el MP de ser parte de la estructura liderada por el exalcalde Jorge Barrientos, para asignar proyectos de ejecución y quedarse con dinero.

