Asaltantes de joyería deben pagar Q20 mil a la víctima

Por Shirlie Rodríguez |

Pablo Guillermo Flores Rodríguez, Manuel Alexander Álvarez y Lester Andrés Nowell enfrentan proceso en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango por el delito de robo agravado. Los tres son acusados de ingresar de forma violenta a una joyería y robar artículos del comercio.

El juez a cargo del proceso indicó que, en base a las pruebas, se determinó que los sindicados eran responsables del hecho, y por ello, fueron condenados a tres años de prisión inconmutables, pero el juzgador los benefició con la suspesión de la pena y no deberán estar en prisión, además ordenó su liberación de forma inmediata.

Durante la audiencia de reparación digna se ordenó que los tres deben pagar Q20 mil a la víctima para solventar los daños ocasionados.

El Ministerio Público (MP) acusaba a los tres que, el 15 de marzo de 2016, ingresaron con armas de fuego a una joyería, en la 19 avenida, zona 1 de Xela, exigiendo a los encargados a que colaboraran o los matarían.

Uno de los sindicados le pedía a los otros dos que trasladaran a los encargados de la tienda a uno de los sanitarios y que los amarraran para evitar que se fugaran.

Los sindicados aprovecharon que se quedaron en el lugar y sustrajeron diferentes artículos, entre ellos, cadenas, dijes, pulseras, relojes y anillos de oro, así como aparatos eléctricos y celulares, lo cual suman más de Q60 mil.

