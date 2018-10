Arzobispo Óscar Romero y Paulo VI, nuevos santos de la Iglesia Católica

El papa Francisco elogió el domingo a los nuevos santos Paulo VI y el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero como profetas de una Iglesia que vela por los pobres.

Durante la ceremonia de canonización, el primer papa latinoamericano de la historia también advirtió sobre el “peligro “de poseer riquezas, diciendo que “el amor al dinero es la raíz de todos los problemas”.

“Vemos estos donde el dinero es lo más importante, no haya espacio para Dios ni para el hombre”, dijo.

Como muestra de la fuerte influencia que ambos hombres tuvieron en el primer papa latinoamericano de la historia, Francis usó el cinturón de cuerda manchado de sangre que Romero usaba cuando fue asesinado a tiros en 1980 y también usó el bastón de Paulo VI, el cáliz y la vestimenta de palio.

Francisco dijo que Paulo, quien supervisó los concilios ecuménicos de la década de 1960 que modernizaron a la Iglesia Católica, superó grandes malentendidos para “llegar a nuevas fronteras” para seguir el llamado de Cristo. También elogió a Romero, quien fue asesinado a tiros por escuadrones de la muertes durante la guerra civil salvadoreña, diciendo que ofreció su vida para estar “cerca de los pobres y de su gente”.

Ambos fueron canonizados junto con otras cinco personas al inicio de la misa del domingo.

Cuando Francis ingresó al inicio de la misa, los retratos de los dos hombres se mecían en la brisa de la logia de la Basílica de San Pedro, junto con los otros cinco canonizados en un servicio destinado a mostrar a los jóvenes que la santidad se puede lograr en todos los niveles de la vida.

Unos 5.000 peregrinos salvadoreños viajaron a Roma para la ceremonia, y decenas de miles más se quedaron despiertos toda la noche para verlos en pantallas gigantes de televisión fuera de la catedral de San Salvador, donde se encuentran sepultados los restos de Romero.

Para muchos fue la culminación de una campaña tensa y politizada para que la iglesia honrara formalmente a un hombre que denunció públicamente la represión por parte de la dictadura militar de El Salvador al comienzo de la guerra civil de 1980-1992.

“Estoy aquí para dar gloria a Monseñor Romero”, dijo Aida Guzmán, una mujer salvadoreña de 68 años que llevaba fotos de personas asesinadas durante la guerra en una procesión nocturna a la que asistían miles en en San Salvador. “Él es una luz para nuestra gente, una inspiración para todos”.

Arzobispo de San Salvador

Romero, el arzobispo de San Salvador, fue asesinado a tiros por escuadrones de la muerte de derecha mientras celebraba la misa, el 24 de marzo de 1980, en una capilla del hospital. Un día antes de ser asesinado, había pronunciado el último de una serie de sermones que exigían el fin de la represión del ejército, sermones que habían enfurecido a los líderes de El Salvador.

Casi inmediatamente después de su muerte, Romero se convirtió en un ícono de la izquierda sudamericana y aparece frecuentemente junto a Martin Luther King Jr. y Mohandas Gandhi como uno de los activistas de derechos humanos más influyentes del mundo. Las Naciones Unidas conmemoran el aniversario de su muerte cada año.

Su influencia continúa resonando en la juventud de El Salvador mientras el país sufre la brutal violencia de pandillas que ha hecho de la nación centroamericana uno de los más violentos del mundo, un flagelo que Francis ha lamentado con frecuencia.

“Él es mi guía, y por lo que leí sobre su vida, quiero seguir sus pasos”, dijo Oscar Orellana, un joven de 15 años que participó en la procesión de San Salvador con una túnica blanca como la que Romero solía llevar.

Papa Paulo VI

Paulo VI, por su parte, es mejor conocido por haber presidido las sesiones finales del Concilio Vaticano II, las reuniones de la iglesia de 1962-65 que abrieron la Iglesia católica al mundo. Bajo sus auspicios, la iglesia accedió a permitir que la liturgia se celebrara en lengua vernácula en lugar de en latín y pidió mayores roles para los laicos y mejores relaciones con personas de otras religiones.

Paulo VI también es recordado por sus dos encíclicas más importantes, o documentos de enseñanza, que han tenido un profundo efecto en la iglesia y en Francisco: uno, “El progreso de los pueblos” denunció la creciente desigualdad entre ricos y pobres, y el otro, “Humanae Vitae ”, reafirmó la oposición de la iglesia católica a la anticoncepción artificial.

La estricta prohibición empoderó a los conservadores pero expulsó a los progresistas. Incluso hoy en día sigue siendo una de las encíclicas papales más disputadas e ignoradas, con estudios que demuestran que la mayoría de los católicos usan la anticoncepción de todos modos.

Francis fue profundamente influenciado por Paulo VI, quien fue el papa de sus años de formación como joven sacerdote en Argentina y contribuyó a dar lugar a la “opción preferencial por los pobres” de la iglesia latinoamericana.

Francis ha diseñado su papado en otra de las exhortaciones de Paulo VI, y ha adoptado el espíritu de “iglesia de los pobres” que el ahora santo encarnó cuando renunció formalmente a usar la tiara papal enjoyada.

