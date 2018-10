Arrollan a octogenaria en la zona 3 de Xela

Por Carlos González |

Juana Ixtabalán Yax, de 84 años, fue arrollada por el piloto de un vehículo en la 4a calle, entre 15 y 16 avenidas, zona 3 de Xela. Luego de recibir atención prehospitalaria fue trasladada por Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

“Fuimos alertados sobre este hecho y al llegar al lugar atendimos a la mujer, quien presentaba múltiples golpes en el cuerpo y posteriormente fue trasladada al hospital regional”, explicó Cedric Puac, de Bomberos Voluntarios.

Algunos testigos indicaron que Ixtabalán Yax intentó cruzar la calle cuando fue arrollada y el piloto huyó del lugar.

