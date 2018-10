Argentina: Legalización del aborto concentró atención del Encuentro Nacional de Mujeres

Con diversas consignas vinculadas al desarrollo integral, se efectuó en Argentina desde el pasado sábado y hasta este lunes, el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, coordinado por organizaciones auto gestionadas y desarrollado en la ciudad de Trelew, 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.

En el encuentro participaron mas de 35.000 personas provenientes de diversas ciudades e incluso de países vecinos.

Una de las novedades de este año fue la consolidación de la feria gastronómica bajo el nombre “¡Al horno el Patriarcado!”

La agenda del evento se desarrolló a través de 73 talleres de análisis, considerados “el corazón del encuentro”. A ella se incorporaron debates sobre “Mujer y Fútbol”, además de “Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos”.

Las discusiones se centraron en temáticas actuales que preocupan al movimiento feminista, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, aborto legal, relaciones de pareja, activismo transexual y lésbico, maternidades, trabajo sexual, acoso sexual, abusos, trata de personas, femicidios, desocupación, feminización de la pobreza, representación política y organizaciones sociales.

Un papel protagónico del encuentro jugó la lucha por la legalización del aborto en el convencimiento de que no vale aflojar, de que la necesidad de garantizar para todas las personas gestantes el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una disputa central e impostergable.

El certamen también sirivó para puntualizar el reclamo del Movimiento de Mujeres Indígenas para rebautizar el Encuentro como “Plurinacional”, en pos de la visibilización de las posturas diversas, en términos de territorialidad y género, que aportan al debate las representantes de las 36 naciones originarias que habitan el suelo argentino.

Diez mujeres pertenecientes a grupos radicalizados fueron detenidas el domingo tras protagonizar incidentes menores, con el uso de bombas incendiarias en pleno centro de la ciudad patagónica.

