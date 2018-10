Aprueban una ley a medida para otorgar arresto domiciliario a Fujimori

El Congreso peruano, controlado por la oposición fujimorista, aprobó el jueves un proyecto de ley que otorga el beneficio de arresto domiciliario a presos mayores de 65 años con enfermedad grave o crónica, al que podría aplicar el expresidente Alberto Fujimori.

El fujimorismo no se resigna a que su fundador, el exdictador Fujimori, vuelva a prisión luego que hace nueve días se anulara el indulto que lo favoreció. Ayer usó su mayoría en el Congreso para aprobar, en tiempo récord, una ley que permite la liberación de Fujimori.

La iniciativa se aprobó con votos de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori que controla el parlamento. La votación arrojó 55 congresistas a favor y 30 en contra. Keiko es la hija mayor del octogenario expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La ley señala que los hombres mayores de 78 años, y de 75 si tienen alguna enfermedad crónica o grave, y las mujeres mayores de 70 y de 65 años, respectivamente, que hayan cumplido un tercio de su condena, saldrán en libertad. Fujimori tiene 80 años y ha cumplido la mitad de su condena a 25 años.

No se beneficiarán los condenados por terrorismo, traición a la patria, narcotráfico, violación o por pertenecer a una organización criminal. Pero sí podrán acogerse a esta norma quienes hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.

Todo ha sido acomodado para favorecer al ex dictador. Es claramente una ley con nombre propio, lo que está prohibido por la Constitución.

de otras bancadas la han calificado como “vergonzosa”, “inmoral” e “inconstitucional”, y le han exigido al presidente Martín Vizcarra que la observe y no la promulgue. Si esto ocurre, el Congreso tiene la facultad de rechazar la observación presidencial y aprobarla definitivamente.

Con información de Radio Francia Internacional

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.