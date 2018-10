Aprueban pensión vitalicia para el maestro Joaquín Orellana

Por Shirlie Rodríguez |

El Congreso de la República de Guatemala aprobó que el artista Joaquín Orellana reciba una pensión vitalicia de Q7 mil al mes.

La iniciativa fue propuesta en mayo reciente, por la Comisión de Cultura del Congreso de la República, después del esfuerzo de un grupo de artistas y amigos de Orellana. El decreto 22-2018 contó con el respaldo de 82 diputados, mientras que 12 parlamentarios se opusieron.

Entre los legisladores que no respaldaron esta pensión están los integrantes de los partidos FCN-Nación, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y un bloque de independientes.

Después de la aprobación, el Minsiterio de Finanzas (Minfin) tendrá que buscar la partida presupuestaria para que se le entregue la pensión a Orellana.

El artista, de 88 años, continúa trabajando en la música y el 27 de septiembre reciente estrenó la Sinfonía desde el Tercer Mundo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Ante el trabajo que ha realizado, diferentes artistas y sectores exigían que se aprobara este apoyo para otorgar la pensión.

