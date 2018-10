Aprueban ampliar ruta Vista Bella hasta la zona 8

Por Carlos González |

El Concejo Municipal de Quetzaltenango aprobó ampliar la ruta de servicio del transporte de la Cooperativa Vista Bella para que cubra la ruta a la colonia El Maestro, zona 8. La petición fue hecha por vecinos desde hace varios meses porque no tenían servicio.

Vecinos de sectores de la zona 8 solicitaron al Concejo que se autorizará que los buses que tienen ruta en Vista Bella, zona 11, tengan ruta hasta ese sector de la colonia El Maestro.

“Sufrimos de falta de transporte durante tres meses, ahora serán 20 buses los que prestarán el servicio tras varias gestiones que hicimos como vecinos”, explicó Cornelio Zum, vecino.

