Aprovechan que familia fue al cementerio para robar en vivienda de Xela

Por Erick Colop |

El jueves reciente, Día de Todos los Santos, una familia descubrió que su vivienda, en el cantón Chitux, zona 9 de Xela, fue blanco de los delincuentes.

De acuerdo a la versión de investigadores, la familia salió a dejar flores al cementerio y al retornar vieron que las puertas estaban dañadas.

Las víctimas declararon al Ministerio Público (MP) que los delincuentes se llevaron joyas valoradas en más de Q10 mil y otros objetos, por ello, no es posible tener un monto total.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.