Aparatosos accidente en la bóveda de Chiquilajá provoca congestionamiento

Por Oswaldo Cop |

Este martes, un accidente de tránsito en el kilómetro 196, autopista Los Altos, sector conocido como La Bóveda de Chiquilajá, provoca congestionamiento vial.

En este punto, un vehículo y un camión que transportaba bebidas gaseosas colisionaron, este último quedó volcado en el lugar y eso causó congestionamiento en uno de los carriles.

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía, quienes cubrieron la emergencia, informaron que no hubo heridos y atendieron a los conductores por crisis nerviosa.

Los socorristas indicaron que hasta el momento no se conoce cómo se registró el accidente, pero recomiendan a las personas conducir con precaución, debido a que en este sector los percances son constantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.