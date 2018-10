Anuncian reparación de carretera que comunica Xela y Olintepeque

Por Erick Colop |

Luego de varios años de gestión, la Municipalidad de Olintepeque informó que esta semana iniciarán los trabajos de reparación de cuatro kilómetros de asfalto, en la ruta que comunica a este municipio con Xela. Las autoridades ediles indicaron que el paso estará cerrado por al menos cuatro meses.

Eduardo Álvarez, integrante de la Comisión de Infraestructura de la Municipalidad de Olintepeque, confirmó que el proyecto estará a cargo de Conservación Vial (Covial).

“Esperamos que los trabajos se realicen con prontitud porque está ruta es utilizada por varios vecinos de otras localidades y ya está en malísimas condiciones”, dijo Álvarez.

Por parte de Covial, aún no se tiene un reporte del costo que tendrá el proyecto ni qué empresa será la ejecutora.

