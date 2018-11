Anuncian jornada de detección de diabetes

Por Oswaldo Cop |

El Centro de Atención Permanente (CAP), en la zona 3 de Xela, desarrollará el 16 de este mes una jornada gratuita de detección de diabetes.

Las personas deben presentarse en ayunas (sin ingerir alimentos), a partir de las 8 horas. Las autoridades indicaron que entregarán medicamentos a quienes sean diagnosticados con diabetes.

Las autoridades del CAP informaron que la jornada va dirigida a las personas que deseen verificar el nivel de azúcar en su sangre.

El CAP desarrolla las jornadas de este tipo de forma periódica, debido al aumento de casos de diabetes en los quetzaltecos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.