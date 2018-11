Anuncia feria industrial en Xela

Por Oswaldo Cop |

Autoridades y estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Rafael Landívar (URL) de Quetzaltenango anuncian la novena edición de la Feria Industrial “Emprendimiento y desarrollo”.

Los organizadores indicaron que la feria será el próximo 12 de noviembre en las instalaciones de la URL, estará abierta al público y se espera la participación de estudiantes de otras carreras.

La feria tiene como objetivo visibilizar las creaciones que los estudiantes han hecho y el potencial que existe en el departamento de Quetzaltenango.

Los estudiantes han trabajado con varias empresas, donde les han apoyado en diversos temas y compartiendo el conocimiento adquirido.

