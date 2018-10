Analistas reaccionan ante suspensión transitoria de operaciones de Cicig en Quetzaltenango

Por Shirlie Rodríguez y Oswaldo Cop |

Este miércoles, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) anunció la suspensión de sus operaciones en la sede de Quetzaltenango. De acuerdo al comunicado emitido, la razón es por la carga de trabajo y creciente participación como querellante adhesivo en investigaciones.

En el documento, Cicig indica que las investigaciones de corrupción en el occidente de Guatemala seguirán con normalidad y que el personal será reubicado en la sede central para atender la demanda de trabajo.

El analista, Carlos Martínez, comentó que la decisión de suspender las operaciones de Cicig en Xela es una “forma diplomática para despedirse del país”, porque el próximo año concluye su mandato en Guatemala.

Martínez indica que es necesario que continúen las investigaciones de casos de corrupción en la región, porque durante el tiempo que Cicig trabajó en conjunto con el Ministerio Público (MP) se marcó una diferencia.

La delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, Flor Gómez, dijo: “La lucha contra la corrupción debe ser descentralizada, porque en la mayoría de los departamentos son muy pocos los casos que se resuelven, a comparación de la capital”.

Gómez dijo que la decisión de Cicig de suspender sus operaciones, es una “triste noticia”, porque se desatienden los departamentos que también tienen casos de impacto. Añadió que este hecho puede transmitir una “sensación de impunidad” en el occidente.

Sede

La sede de Quetzaltenango fue inaugurada en octubre de 2016, en ese entonces acudieron la entonces Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; el comisionado de Cicig, Iván Velásquez; el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson.

El comisionado Velásquez, indicó que la suspensión es luego de investigaciones en casos importantes en la región, entre ellos, la desarticulación de corrupción en municipalidades de Huehuetenango, la captura del exalcalde de Xela, Jorge Barrientos, exconcejales y empresarios de la construcció, y las capturas de integrantes del cártel de Los Huistas.

“Han hecho aconsejable esta medida, el significativo incremento de la participación de la Cicig como querellante adhesivo, debido no sólo a las nuevas investigaciones que se han judicializado, sino al avance que han tenido algunos procesos como el del Lago de Amatitlán -en el que fue condenada en primera instancia, entre otros, la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años y medio de prisión”, se lee en parte del comunicado.

Cicig finaliza el comunicado reiterando su compromiso con la ciudadanía y las instituciones para el cumplimiento del mandato, donde uno de sus objetivos es apoyar al MP en las investigaciones para desarticular aparatos clandestinos, corrupción e impunidad.

